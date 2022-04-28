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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة مينو رايولا أشهر وكيل لاعبين في العالم عن عمر يناهز 54 عامًا

رايولا وإبراهيموفيتش
رايولا وإبراهيموفيتش

أكد تقرير صحفي، وفاة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا عن عمر يناهو 54 عامًا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن رايولا الذي مثل العديد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، توفي عن عمر يناهز 54 عامًا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه كانت هناك شائعات في شهر يناير الماضي عن دخول رايولا مستشفى سان رافاييل في ميلانو في شهر يناير الماضي، وأنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية، لكن هذه الأنباء نفت في بيان أشار إلى أن رايولا "خضع لفحوصات طبية عادية تتطلب تخديرا، ولم يكن هناك تدخل طارئ".

وأشارت الصحيفة، إلى أن وفاة رايولا تسببت في حالة من الارتباك بشأن مستقبل العديد من نجوم كرة القدم، أبرزهم إيرلينج هالاند نجم فر يق بوروسيا دورتموند، هدف ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة، والذي يستعد لمغادرة دورتموند هذا الصيف وكان رايولا هو الذي سينفذ عملية رحيله.

وأوضحت الصحيفة، أن نفس الأمر ينطبق على بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وكان المقرر رحيله في ظل اهتمام يوفنتوس وريال  مدريد وباريس سان جيرمان بضمه.

ويعد رايولا أنجح وأشهر وكيل لاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

 

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