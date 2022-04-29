المحافظات تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك .. تجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة.. وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش

المحافظات تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر

تجهيز الحدائق العامة وفتح المتنزهات والأماكن السياحية

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الأسماك

إلغاء كافة الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات

توفير الأدوية والأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ

جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد

زيادة عدد أتوبيسات النقل العام لتقليل زمن التقاطر بينها

خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة

رفعت أجهزة المحافظات درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك.

ففي القاهرة أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .



وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع استغلال واحتكار السلع .



وشدد المحافظ على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.



كما شدد اللواء خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام

وفي كفر الشيخ وجه المحافظ اللواء جمال نور الدين رؤساء المدن بتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، إضافة لاستعدادات مدينة مصيف بلطيم لاستقبال الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك بشواطئها الستة، موجها بإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تضم كافة المديريات والمرافق، وغرف فرعية بالمديريات ومجالس المدن.



ووجه المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، مكلفاً رؤساء المدن ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءً.



كما كلف رئيس مصيف بلطيم بالاستعداد لاستقبال الأهالي من داخل وخارج محافظة كفر الشيخ، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين، للظهور بالمظهر اللائق، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي يشهدها المصيف.



وكلف محافظ كفر الشيخ، إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى، والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، لعدم استغلال المواطنين أيام العيد.



وشدد المحافظ على منع التعدي على أو البناء على الأراضي الزراعية أثناء إجازة العيد، مكلفا رؤساء الأحياء بالتنسيق إدارة التخطيط العمراني وإدارة المتغيرات المكانية وحماية أملاك الدولة مع شرطة المرافق بالتعامل الفوري لوقف البناء العشوائي ومنع أي اعتداء أو مخالفات وتحويل المخالفين للنيابات المختصة.



ووجه إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الأعياد والاستجابة الفورية بالتدخل السريع في إي وقت لإنقاذ المواطنين.



ووجه محافظ كفر الشيخ برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات، وتحديد الورديات والأطقم الطبية، وأكد على مرفق إسعاف بكفر الشيخ بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.



وشدد نور الدين على مديرية التموين بأهمية تحقيق المستهدف من توريد كميات القمح المحددة من المزارعين لهذا العام وصرف الحوافز ومستحقات المزارعين أولا بأول، والتشديد لمنع أي تلاعب أو متاجرة بالمحصول.



كما وجه وكيل وزارة الكهرباء بعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الإنارة العامة بمتابعة الإنارة العامة داخل المدن والقرى والتدخل لحل أي مشكلة تطرأ.

وفي البحر الأحمر ، أعلن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقم 0653547555 للابلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وشدد محافظ البحر الأحمر على مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي الأقصر شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فى افتتاح معرض الملابس الجديدة لعيد الفطر بالمجان، الذى تنظمه جمعية الأورمان بنادى المدينة المنورة في حضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والعميد ابراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

قال مدير مشروعات الأورمان ان المعرض لمدة يوم فقط ويستهدف حتى 800 أسرة من الأيتام لتوزيع 4171 قطعة ملابس جديدة للأطفال والسيدات والرجال إضافة لقطع قماش جديدة أيضا واحذية وشنط مدرسية وجميعها مجانا ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لابناء محافظة الأقصر ، بحضور جمعيات اخرى لاستلام ملابس لأسر الايتام.