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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باجاني تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لأول مرة في هذا الموعد.. صور

باجاني تكشف عن سيارتها
باجاني تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لأول مرة في هذا الموع

في أكتوبر 2021 ذكر هوراسيو باجاني في التفاصيل حول السيارة الخارقة الجديدة للشركة، التي تحمل الاسم الرمزي C10 في ذلك الوقت، لم يكن لدى باجاني تاريخ محدد لظهور السيارة لأول مرة، لكنها أشارت إلى احتمالية الظهور الأول في يونيو أو سبتمبر من هذا العام، حيث يتوافق ذلك مع تقرير جديد من TheSuperCarBlog يحتوي على مصادر تقول أن Pagani قد تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة في 12 سبتمبر.

باجاني تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لأول مرة في هذا الموعد

وقالت مصادر المنشور إن باجاني ستطلق السيارة الجديدة في وقت ما هذا الصيف ، مما يشير إلى أن 12 سبتمبر هو اليوم المهم للسيارة، على الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ رسمي حتى الآن ، إلا أن باجاني قالت إنها تخطط للكشف عن السيارة في متحف ليوناردو دا فينشي في ميلانو بإيطاليا.

 

ستركز سيارة باجاني الخارقة الجديدة على تقليل الوزن لتحسين التحكم بدلاً من التركيز على عناصر التصميم الأخرى، حيث سيحتوي C10 على نسخة جديدة من محرك V12 ذو الشاحن التوربيني المزدوج بسعة 6.0 لترات من مرسيدس- AMG. 

باجاني تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لأول مرة في هذا الموعد

ولم توضح Pagani تفاصيل إنتاج السيارة لكن الشركة قالت إننا يجب أن نرى زيادة 30- إلى 40 حصانًا فوق Huayra وسيكون متاحًا مع كل من علب التروس اليدوية وثنائية القابض.

باجاني تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة لأول مرة في هذا الموعد

سيكون الظهور الأول لطراز C10 أمرًا مميزاً، حيث تخطط Paganiلإنتاج ما يقرب من 280 إلى 300 نموذج من السيارة الخارقة الجديدة، لكن الشركة كشفت العام الماضي أن لديهم جميعًا مشترين.

يمكن أن تكون C10واحدة من آخر السيارات التي تعمل بمحرك يعمل بالوقود الحفري قبل التحول الى المحركات الكهربائية للعلامة التجارية، الإيطالية، وتعتقد باجاني أنه بإمكانها الاستمرار في إنتاج السيارات التي تعمل بالاحتراق حتى عام 2026 على الأقل قبل أن يجبر تشديد لوائح الانبعاثات باجاني على إضافة قوة هجينة إلى سياراتها. 

 

من الممكن أيضًا الحصول على سيارة كهربائية بالكامل، حيث تعمل الشركة على واحدة منذ عام 2018.

باجاني السيارة الخارقة Pagani TheSuperCarBlog مرسيدس amg الكهربائية

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