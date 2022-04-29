لاتتجاهليها .. 10 احتياطات عند صبغ الشعر قبل العيد

قد تلجإ الكثير من السيدات الي صبغ الشعر قبل العيد ولكن نقدم لكي اليوم ما هى الاحتياطات الواجب فعلها عند استخدام صبغة الشعر.

احتياطات يجب اتباعها قبل صبغ الشعر

1 . عدم استخدام صبغة الشعر خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل.

2 ننصحك بعدم استخدام الصبغة إذا وجدتِ شقوقاً بفروة رأسك .

3 ننصحك باستخدام صبغات الشعر النباتية مثل الحنة فهي آمنة أكثر من الصبغات الكيميائية .

4 استخدمي الصبغة في مكان جيد التهوية.

5 لا تتركي الصبغة على شعرك أكثر من الوقت المحدد.

6 اغسلي فروة رأسك جيداً بعد الصبغة.

7 استخدمي قفازات عند استخدام الصبغة؛ لتقليل مساحة الجلد المعرضة للصبغة، وبالتالي تقليل كمية المواد الكيميائية الممتصة.

8 حاولي بقدر الإمكان تجنب وضع الصبغة على فروة الرأس، ويمكنك فعل ذلك عن طريق وضع زيت زيتون على فروة الرأس أو الأذن؛ لتجنب وضع الصبغة عليهما.

9 اعملي اختبار حساسية للصبغة أولاً، واتبعي الإرشادات الموجودة على العبوة.

10 لا تقومي بصبغ الحواجب أو الرموش، حيث إن ذلك يمكن أن يسبب تورماً أو زيادة خطر العدوى في منطقة العين.

