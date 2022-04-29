هنادي مهنا: مكتوب عليا أحلى حاجة جتلي السنة دي

قالت الفنانة هنادي مهنا إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل "مكتوب عليا" الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وتشارك في بطولته مع أكرم حسني وأيتن عامر وحنان سليمان وغيرهم من النجوم.

ووصفت هنادي مهنا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد مسلسل مكتوب عليا بأنه :"أحلى حاجة جتلي السنة دي"، لذا قررت أن يكون كامل تركيزها عليه والتفرغ له رغم تلقيها العديد من العروض الأخرى.

وقررت هنادي مهنا الاكتفاء بهذا العمل فقط هذا العام، رغم أنها لا أرفض المشاركة في أكثر من عمل طالما يستحق موضحة:" مستحيل أرفض عمل حلو حتى لو هتعب وهقدم مسلسلين في وقت واحد".

ووصفت هنادي مهنا أكرم حسني بأنه شخص ملتزم ورائع في كل تفاصيل العمل، إلى جانب أنه نجم وموهوب ودمه خفيف، كما أن تجربة العمل معه كانت عظيمة وأضافت لها كثيرا، فهو إنسان حقيقي وشخص يستحق ما وصل إليه، وقدمها بشكل مختلف تماما لم يعهده الجمهور عنها.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.