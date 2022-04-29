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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على عمق 700 متر تحت الأرض.. الصين تبني قاعدة تجارب نيوترينو عملاقة

الصين
الصين

أعلن معهد فيزياء الطاقة العالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن أن قاعدة تجارب نيوترينو (جسيم أولي بكتلة أصغر كثيرا من كتلة الإلكترون). التي تحظى باهتمام كبير، قيد البناء على عمق 700 متر تحت أرض جبل داشي في مدينة جيانغمن بمقاطعة قوانغدونغ في الوقت الراهن، وتعرف هذه المعدات العلمية الضخمة أيضًا باسم «ليغو العملاق»، وذلك حسبما نشرت «صحيفة الشعب اليومية أونلاين»، اليوم (الخميس).
 

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ويذكر أن تجارب نيوترينو بجيانغمن هي ثاني مشروع تجريبي واسع النطاق للنيوترينو تقيمه الصين، يهدف إلى قياس تسلسل كتلة النيوترينو.
 



وبعد إكمال بناء قاعة التجارب، ستصبح «أهم ثلاث تجارب نيوترينو عالمية» جنبا إلى جنب مع المرافق التجريبية للنيوترينو في اليابان والولايات المتحدة.

 

نيوترينو جسيم أرض جبل العملاق

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