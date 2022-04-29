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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجازتك عندنا.. انطلاق حملة للترويج للسياحة العربية في مصر

جانب من حملة أجازتك
جانب من حملة أجازتك عندنا

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة ترويجية جديدة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف ٢٠٢٢ في مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الحملة تحت عنوان "أجازتك عندنا"، وتستهدف السوق العربي للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضا لتنشيط السياحة الداخلية.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، أن هذه الحملة العربية تاتي استكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت نجاحاً ملحوظاً ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الامريكية.

وأضافت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن الحملة العربية الجديدة تركز علي مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق المستهدفة، كما أنها تأتي بالتزامن مع مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة في الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM 2022) المقرر انعقاده بإمارة دبي خلال الفترة من ٩ وحتى ١٢ مايو المقبل مما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربي.
 

وزارة السياحة والآثار أجازتك عندنا السياحة مصر السوق العربي

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