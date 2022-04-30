عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحذير للحوامل .. 10 نصائح لصبغ الشعر دون أن تفقديه

نصائح صبغ الشعر
نصائح صبغ الشعر

قد تشعر المرأة بالملل أحياناً من لون شعرها، لذلك تفكر فى صبغه بلون آخر مختلف مثل تحرص المرأة على تجديد لون شعرها بين الحين والآخر، بما يناسب لون بشرتها وذوقها الشخصى، لكن قد تفاجأ بعد فترة قليلة بإذابة اللون، نتيجة اتباع طرق خاطئة فى تنظيف الشعر، ولتجنب ذلك نتعرف على بعض النصائح التى يجب على المرأة اتباعها، للحفاظ على صبغة الشعر لفترة أطول.

 

1 . عدم استخدام صبغة الشعر خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل.

2 ننصحك بعدم استخدام الصبغة إذا وجدتِ شقوقاً بفروة رأسك .

3 ننصحك باستخدام صبغات الشعر النباتية مثل الحنة فهي آمنة أكثر من الصبغات الكيميائية .

4 استخدمي  الصبغة في مكان جيد التهوية.

5 لا تتركي الصبغة على شعرك أكثر من الوقت المحدد.

6 اغسلي فروة رأسك جيداً بعد الصبغة.

لمتابعة باقي النصائح شاهدي الفيديوجراف التالي .

صبغة الشعر صبغات الشعر النباتية بصبغ الحواجب أو الرموش الصبغات الكيميائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

موضوعات متعلقة

كان عندي عشم كبير فيه.. ماذا قال علاء مرسي عن محمد سعد "فيديوجراف"

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

ترشيحاتنا

أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصرى خلال شهرى يناير وفبراير 2022.. تفاصيل

الصحة: متوسط الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46.. والوفيات 5 حالات

عماد متعب يكشف أفضل لاعب في مصر ورأيه في النني وقرار رمضان صبحي

الأوقاف: التاجر الأمين .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

المستشفيات التعليمية تستهل " حملة القسطرة..طوق نجاة " بإنقاذ حياة 420 مريضا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 أبريل 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

فيديو

محمد طعيمة يكشف كواليس تقديمه لشخصية ارتقاء فى مكتوب عليا.. فيديو

باركنسون.. تعرف على حقيقة مرض بوتين رئيس روسيا .. فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ