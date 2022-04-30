تحذير للحوامل .. 10 نصائح لصبغ الشعر دون أن تفقديه

قد تشعر المرأة بالملل أحياناً من لون شعرها، لذلك تفكر فى صبغه بلون آخر مختلف مثل تحرص المرأة على تجديد لون شعرها بين الحين والآخر، بما يناسب لون بشرتها وذوقها الشخصى، لكن قد تفاجأ بعد فترة قليلة بإذابة اللون، نتيجة اتباع طرق خاطئة فى تنظيف الشعر، ولتجنب ذلك نتعرف على بعض النصائح التى يجب على المرأة اتباعها، للحفاظ على صبغة الشعر لفترة أطول.

1 . عدم استخدام صبغة الشعر خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل.

2 ننصحك بعدم استخدام الصبغة إذا وجدتِ شقوقاً بفروة رأسك .

3 ننصحك باستخدام صبغات الشعر النباتية مثل الحنة فهي آمنة أكثر من الصبغات الكيميائية .

4 استخدمي الصبغة في مكان جيد التهوية.

5 لا تتركي الصبغة على شعرك أكثر من الوقت المحدد.

6 اغسلي فروة رأسك جيداً بعد الصبغة.

لمتابعة باقي النصائح شاهدي الفيديوجراف التالي .