"الليلة الكبيرة وسمك القرش" .. مفاجآت نيكول سابا في عيد الفطر بالرياض

إنتهت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الخميس من أداء "بروفات" مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تفاجئ بها جمهورها خلال موسم عيد الفطر 2022 في الرياض وسط حضور من مختلف الدول العربية والأجنبية.

تقام عروض "الليلة الكبيرة" تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي أل الشيخ وعلى مدي ثلاثة أيام متتالية وهي ٤ و٥ و٦ مايو القادم.

مسرحية "الليلة الكبيرة" بطولة نيكول سابا ومحمود عبد المغني بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم بدرية طلبة محمد عبد الرحمن ،محمد الليثي ،ميرهان حسين ومن إخراج بتول عرفة وتأليف وليد يوسف.



على جانب آخر تطل نيكول بصحبة زوجها النجم يوسف الخال في ظهور خاص بختام حلقات برنامج "ليالي رمضان"الذي يعرض 1 mbc من الرياض.



أما آخر مفاجآت نيكول سابا استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة " سمك القرش " مع المخرج اللبناني جاد شويري.