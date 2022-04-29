استمرار درس العصر وخاطرة العشاء بعد رمضان

قالت وزارة الأوقاف إنه لتعزيز لقضية بناء الوعي ونشرالفكر المستنير وفهم صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية نؤكد على استمرار أداء الأئمة درس العصر وخاطرة العشاء بعد صلاة العشاء وكذلك دروس الواعظات بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها مديريات الأوقاف للأئمة والواعظات .

و أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التقوى هي الغاية الأسمى من الصيام كما قال الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" وفي الأصل هم مؤمنون ، والمعنى ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ، وتقوى على ما هم فيه من التقوى، والتقوى كما قال عنها بعض أهل العلم: هي الخوف من الجليل (عز وجل) والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ، بأن يولِّد الصيام في العبد حسن المراقبة لله سبحانه والخشية منه ، يقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ" ، وعلينا ان نسأل أنفسنا هل ازددنا حبًا للطاعة وبعدًا عن المعصية؟ فإذا تحقق ذلك فقد حقق الله لنا التقوى.

وتابع وزير الأوقاف : من كان يأكل الحرام سواء بغشٍ أو احتكارٍ أو سرقةٍ أو اختلاسٍ أو رشوةٍ أو غير ذلك ، هل عاهد الله أن يكف عن هذه الطرق المحرمة؟ ، من كان يكذب قبل رمضان ، هل عاهد الله على الصدق وأقلع عن الكذب وأقلع عن أذى الناس؟ ، هل سابق في الطاعات وتسابق في ترك المعاصي؟ ، من تحقق له ذلك فقد استفاد من الصيام وقراءة القرآن ، يقول الحق سبحانه : "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" فهل استفدنا من قراءة ومدارسة القرآن الكريم وتحول ذلك إلى سلوك ، كما سُئِلَتْ السيدة عائِشةُ (رضي الله عنها) عن خُلُقِ رسولِ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)، فقالَتْ: "كان خُلُقُه القُرآنَ" حيث كانت أخلاقه وسلوكياته ترجمة عملية لآداب وشرائع القرآن الكريم.