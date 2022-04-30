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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح علاقة الاتفاق والنية وتوافر الإصرار والترصد

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها علاقة الاتفاق والنية.


جاء في حيثيات الحكم أن الاتفاق. تحققه. باتخاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.

 

واستخلاص الحكم المطعون فيه اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الاول على القتل من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الآخر فى ايقاعها، ومع وحده الحق المعتدى عليه وأثره اعتباره فاعل أصلي فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الاتلاف العمدى ويرتب بينهم تضامناً فى المسئولية.

 

وأساس ذلك توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن يرتب تضامنا بينهما في المسئولية الجنائية، وكل منهما مسئول عن جريمة القتل التي وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا للمادة ٣٩ عقوبات.

محكمة محكمة النقض النقض الاتفاق والنية الطعون حيثيات الحكم

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