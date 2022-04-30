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رئيس التحرير
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بين الناس

أهالي قرية رفاعة بفرشوط يطالبون بإدراجهم ضمن خطة التطويرات

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي قرية رفاعة مركز فرشوط. محافظة قنا، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات من شبكة كهرباء وعدم وجود مكتب بريد يخدم أهالى القرية وعدم وجود مركز شباب.

ويقول‏ محمود أبوغويل الرفاعي أحد سكان القرية، في رسالته لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، "القرية تعانى من تدنى شبكة الكهرباء وانتشار القمامة بالشوارع  بشكل كبير تبعث بالعديد من الروائح السيئة والأمراض والأوبئة كما تعمل على نشر الحشرات والبعوض الحامل بالميكروبات وذلك خطر علينا وعلى أبنائنا .

 

وأضاف: نعانى من غياب الإنارة عن بعض الشوارع الرئيسة ، بالإضافة إلى انتشار الكلاب بشكل ملحوظ التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل.

وأضاف : "كما نحتاج إلى إنشاء مكتب بريد للقرية على مساحة تسمح بميكنته وتطويره أسوة بالقرى والبلاد المجاورة مما حال دون تطويره وميكنته، لتخفيف المعاناة عن الأهالي، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم".

وأشار: إن إنشاء مركز الشباب في غاية الأهمية من أجل توعية الشباب وتنشيطهم، وإقامة الندوات التوعوية وغيرها من الخدمات التى تخدم أهالى القرية.

وناشد سكان القرية المسئولين إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة قنا خطة تطوير 1000 قرية تدنى الخدمات انتشار القمامة الأمراض والأوبئة قرية العزازى تطوير الريف شبكة كهرباء مركز شباب شبكة الكهرباء مكتب بريد المشروع القومي خطة تطوير مركز فرشوط توعية الشباب

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