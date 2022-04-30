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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمساهمة مصرية.. إنتاج الحديد والصلب عالميا خلال الربع الأول 2022| تفاصيل

صدى البلد

تراجع الإنتاج العالمي من الصلب الخام خلال شهر مارس 2022 ليسجل 161 مليون طن، منخفضاً بنسبة 5.8% عن مارس 2021، طبقاً لبيانات الرابطة العالمية للصلب الصادرة عن 64 دولة على مستوى العالم.

وبلغ الإنتاج العالمي خلال الربع الأول من 2022، نحو 456.6 مليون طن بنسبة انخفاض 6.8% على أساس سنوي.

وسجل إنتاج الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، 88.3 مليون طن في مارس بانخفاض 6.4% على أساس سنوي، كما بلغ الإنتاج خلال الفترة من يناير - مارس 243.4 مليون طن بانخفاض 10.5% على أساس سنوي.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية كأكبر الدول المنتجة بإجمالي إنتاج 10.9 مليون طن خلال الشهر الماضي بارتفاع 4.4% على أساس سنوي، وبطاقة إنتاجية 31.9 مليون طن في الفترة من يناير - مارس 2022، وتلتها اليابان في المرتبة الثالثة لتسجل 8 مليون طن في مارس و 23 مليون طن خلال الربع الأول من العام

على الجانب الإقليمي، بلغ إنتاج الصلب في إفريقيا 1.2 مليون طن خلال شهر مارس بانخفاض سنوي 17.1%، و بلغ إجمالي الإنتاج في الربع الأول من العام 3.8 مليون طن ليتراجع بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

وساهمت مصر بحوالي 67.4% من إجمالي إنتاج القارة الأفريقية؛ حيث سجلت 809 ألف طن خلال الشهر الماضي بنسبة انخفاض 19.9% عن مارس 2021.

الحديد والصلب الصين مستوى العالم بطاقة إنتاجية الرابطة العالمية طاقة انتاجية الإنتاج العالمي

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