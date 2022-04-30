ريال مدريد يستدرج إسبانيول لحسم لقب الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والربع عصرا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري لإسباني.

ويحتاج فريق ريال مدريد إلى نقطة وحيدة أمام إسبانيول في مباراة اليوم، لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا قبل 4 جولات من النهاية.

وخاض فريق ريال مدريد 33 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 24 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في 3 مناسبات.

ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ برصيد 34 لقبا، ويحل فريق برشلونة في المركز الثاني بـ 26 لقبا.

وشهدت قائمة الفريق الملكى مجموعة من الغيابات مثل إيدين هازارد وجاريث بيل وديفيد ألابا ولوكا يوفيتش بداعى الإصابة بجانب إيقاف الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول:

حراسة المرمى: كورتوا ولونين ودييجو.

خط الدفاع: كارفاخال وفاييخو ومارسيلو وميندى وجيلا.

خط الوسط: توني كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردى وفاسكيز وسيبايوس وإيسكو وكامافينجا.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وماريانو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إسبانيول في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد في لقاء اليوم، يعزز من موقفه في البقاء في مسابقة الدوري الإسباني الموسم المقبل.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الـ 13 بـ 39 نقطة.