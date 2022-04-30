مجلس جامعة عين شمس يكرم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة

كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها الخميس ، برئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وبحضور أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأ. د. هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أساتذة جامعة عين شمس الحاصلين على جوائز الدوله التقديرية والتشجيعية وجوائز التفوق فى مجال البحث العلمى .

حيث تم تكريم الدكتور أيمـن فـــريد أبو حـديد الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحـوث جامعة عين شمس ووزير الزراعة الأسبق، لحصوله علي جائزة الرواد فى مجال العلوم الزراعـية.

و الأستاذ الدكتور ضياء عبد المجــيد خليـل الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسـة لحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2021.

كما تم تكريم الأستاذة الدكتورة منــال حمدى محمود السيد الأستاذ بكلية الطب لحصولها علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الطبية.



والدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة لحصولها على جائزة التفوق في مجال العلوم التكنولوجية

والدكتورة هالة رشاد احمد محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم الحاصلة جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الكيميائية

مجلس جامعة عين شمس يكرم علمائها الحاصلين على جوائز الدولة

مجلس جامعة عين شمس يكرم علمائها الحاصلين على جوائز الدولة

مجلس جامعة عين شمس يكرم علمائها الحاصلين على جوائز الدولة

مجلس جامعة عين شمس يكرم علمائها الحاصلين على جوائز الدولة

والدكتور أحمد محمد مصطـفى إبراهيم المدرس بكلية الزراعة الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021 في مجال العلوم الزراعـية.



أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتكريم اعضاء هيئة التدريس

الحاصلين على جوائز فى مجال البحث العلمى وأكد على مساندة الجامعة بكافة أجهزتها لتذليل كل العقبات امام الباحثين بما يعود بالنفع على المجتمع المصرى فى كافة نواحي الحياة

كما اشاد أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية بأساتذة وعلماء وباحثى جامعة عين شمس ووصفهم بأنهم جوهرة الجامعة ، واوصى بضرورة الحفاظ على بباحثينه وعلمائنا الذين نعتذ بهم وتفخر بهم مصر