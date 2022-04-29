أخبار التعليم.. "العلوم والتكنولوجيا" تنظم ورش تدريبية لهيئة التدريس.. وجامعة جنوب الوادي تتألق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يوليو المقبل.. الإنتهاء من مباني 3 كليات بمقر جامعة سوهاج الجديد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال التشطيبات النهائية للمبنيين رقم ١ و ٢ لكليتي الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، تمهيداً لاستلامهما في الأول من شهر يوليو المقبل عام 2022، يرافقه الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

تعليم المنيا: امتحان الصف الرابع الابتدائي 8 مايو ومن بنك الأسئلة

أعلن محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم الاحد 8 مايو المقبل وتنتهي الخميس 12 مايو وتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه.

العلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وأكاديميات نيتشر البحثية التابعة للناشر Springer Nature، إطلاق المراحل الثلاث الأولى للتسجيل بورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مصر؛ لمساعدة الباحثين المصريين على كتابة مُقترحات مشروعات بحثية، ونشر نتائجهم البحثية بمجلات علمية مُتميزة، وتعزيز مهاراتهم البحثية.

جامعة جنوب الوادى تتألق فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن ظهور الجامعة فى تصنيف التايمز الإنجليزى، بعد صدور وثيقة 2022 الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت الجامعة بنسبه 9% عن العام السابق، حيث كانت النسبة 38.1% ، أما العام الحالي 47.1 % .

كل ما تريد معرفته عن مقابلات المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية

هل سيتم عمل مقابلات شخصية للمديرين والمعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية وما هي مقومات الاختيار؟ .. سؤال يشغل بال جميع المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التقدم إلكترونيا إبتداءً من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا.