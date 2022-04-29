كل ما تريد معرفته عن مقابلات المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية

هل سيتم عمل مقابلات شخصية للمديرين والمعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية وما هي مقومات الاختيار؟ .. سؤال يشغل بال جميع المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التقدم إلكترونيا إبتداءً من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد المعلومات الرسمية التي تحسم الاجابة عن هذا التساؤل الذي تكرر بشكل ملحوظ من جانب المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية.

حيث أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، أنه بالتأكيد سيتم عمل مقابلات شخصية لجميع المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية .

وقالت وحدة المدارس اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم : إن مقابلات المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية ستتم باللغة الانجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح .

وأوضحت الوحدة، أنه سوف تقوم لجنة المقابلات بإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية لكل متقدم لتقييم ما يلي:

مهارات التواصل

مهارات العرض والتقديم

مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات

مهارات القيادة

المهارات المتعلقة بمجال التخصص

المظهر العام

وكانت قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، إبتداءً من اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

وسيتم الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييماً فى كل مراحل عملية التقدم وأهمها الاجابة على الاختبارات على منصة التقدم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئى عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل على استمارة التقدم أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook.

وسيتم دعوة من اختيارهم بشكل مبدئى لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابلة شخصية فى التخصص ومحاكاة لشرح موضوع في مجال التخصص وكذلك اختبار لغة إنجليزية ، وسيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى الذي سيكون لهم الأولوية في الاختيار ووفق التخصصات المطلوبة بكل مدرسة.