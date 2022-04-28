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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة بلجان الشهادة الإعدادية 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية  2022

حيث أوضحت مديريات التربية والتعليم أنه يتم قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في اعمال لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية  2022 ، فور استلام أوامر الندب من ديوان المديرية.

 وقالت مديريات التربية  والتعليم، إنه يتم تسليم جميع اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 المقبولة، إلي لجنة الإدارة بديوان المديرية، والتنبيه بضرورة شروط قبول الاعتذارات عن لجان سير الامتحان ويتم قبول الاعتذارات في الحالات المحددة.

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 شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية  2022 

  • أن يكون المعتذر من الحالات المرضية بشرط تقديم تقرير القومسيون الطبي  المعتمد بتاريخ حديث ، وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
  • حصول المعتذر على إجازة بدون مرتب: بشرط تقديم (مستند معتمد دال على ذلك) .

- ان يكون المعتذر ممن يعملون  جزء من الوقت بشرط تقديم ( مستند معتمد دال على ذلك ) . 

- ان يكون المتقدم من نسبة العجز القانونية بشرط تقديم مستند معتمد دال على ذلك .

- أن يكون لدى المتقدم طفل رضيع: حتى سنتين - مع تقديم أصل شهادة الميلاد .

  • أن يكون مر على وفاة الزوج / الزوجة فترة لم تتجاوز العام مع تقديم ما يثبت
  • سفر الزوج خارج البلاد مع تقديم خطاب معتمد.
  • أن يكون لدى المتقدم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة مع تقديم (تقرير طبي يثبت ذلك وشهادة ميلاد) .
  • ندب الزوجين لأعمال الامتحانات: ( يقبل من أحدهما فقط) .
  • الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية.
  • تقديم صورة معتمدة من مستشفى تابعة للعزل في حالة الإصابة كورونا.

وشددت مديريات التربية والتعليم، علي الإدارات التعليمية بعدم استلام أي اعتذار غير مستوفي الشروط ، مع التنبيه علي جميع المستهدفين بأنه لن يتم قبول أي اعتذار بعد المدة المحددة للاعتذارات. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تلقت شكاوى عديدة من المديريات التعليمية بسبب قلة المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ومشرفي التقدير لامتحان شهادة التعليم الأساسي ( امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 )  نتيجة ثبات أساسي الراتب على 30 يونيو 2014 والصرف بواقع 5% الامر الذي أدى إلى عزوف الأعضاء عن العمل بـ لجان النظام والمراقبة.

وعلى الفور قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اعتماد زيادة أيام المكافأة لتصبح كالتالي :

  • رفع قيمة المكافأة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء و وكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بـ لجان الإدارة والنظام والمراقبة لـ امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ) العامة و المهنية والفئات الخاصة لتصبح كل لجنة 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و 100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، و 75 يوما عن امتحانات الدور الثاني ، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية مع ضرورة مراعاة عدم الجمع بين أكثر من لجنة .

 

  • رفع قيمة المكافأة الخاصة بمشرف التقدير لتصبح 30 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الاول ، و30 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، و 30 يوم عن امتحانات الدور الثاني ، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5 % ن الراتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية.

 

  • رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ) لتصبح 25 جنيه للمادة بدلا من 20 جنيه للمادة لتتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات

 

  • يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزاري رقم 265 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.
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