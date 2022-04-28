الأهالي يعترضون على عدم إتاحة ورقة مفاهيم للمواد غير الأساسية بامتحانات الثانوية العامة

عبرت شيرين حمدي، مؤسس ائتلاف “التعليم مشروع أمة”، الذي يضم بداخله عددا من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، عن صدمتها من القرار الجديد الذي اعتمده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم منذ ساعات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث تقرر ان يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (الدين - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء ) في امتحانات الثانوية العامة 2022 ، بلجان مراقبة ومؤمنة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت وبدون ورقة المفاهيم.

وقالت مؤسس ائتلاف “التعليم مشروع أمة”، إنها منذ إعلان القرار رصدت اعتراضات من أهالي طلاب الثانوية العامة عبر جروب الائتلاف.

وأضافت أن هناك أزمة كبيرة في قرار عدم إتاحة ورقة مفاهيم للطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وأوضحت مؤسس ائتلاف التعليم مشروع أمة، أن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2022 ليس لم تتح وزارة التربية والتعليم أي كتب ورقية لها هذا العام، وبالتالي لا يوجد أى مصدر يمكن للطالب الرجوع له، وقالت: “مفيش حتى ملازم في موقع الوزارة لمساعدة الطلب على مذاكرة هذه المواد”.

وأضافت: “من المفترض حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تعقد بنظام الأوبن بوك أو الكتاب المفتوح”، مشيرةً إلى أن الوزير شدد هذا العام على أنه غير مسموح للطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسي ولا بالتابلت، مع الاكتفاء فقط بورقة المفاهيم للحل بطريقة الأوبن بوك.

وتساءلت مؤسس ائتلاف “التعليم مشروع أمة”: "كيف يقرر الوزير عدم إتاحة ورقة مفاهيم ولا كتاب مدرسي لطلاب الثانوية العام 2022، مع أن الامتحان “أوبن بوك”.

وتابعت: “نطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر في هذا القرار، والعمل على إتاحة كراسة مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع، لمساعدة الطالب على اجتياز هذه المواد، خاصة أن الوقت الآن اصبح ضيقا جدا أمامهم، فامتحانات الثانوية العامة اقترب موعدها، وبالتالي لا يوجد لدى طلاب الثانوية العامة 2022 وقت لحفظ قوانين الإحصاء ومنهج الاقتصاد والتربية الوطنية”، مشيرةً إلى أن النظام الجديد مبنى على الفهم والتعلم والاستنتاج ولا يوجد وقت نهائيا للحفظ.

قرارات جديدة بشأن الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارات جديدة بشأن آلية عقد امتحانات طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام بجمهورية مصر العربية، وطلاب جميع الصفوف الدراسية لامتحانات “أبناؤنا في الخارج” .

وتمثلت قرارات وزير التربية والتعليم التي وصلت اليوم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية فيما يلي:



بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة

قرر وزير التربية والتعليم أن الطلاب الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنتظمين - الخدمات) والذين من المقرر لهم أداء 70%؜ من الامتحان إلكترونيا عن طريق التابلت، إذا تعرض أي منهم أثناء تواجده داخل لجنة الامتحان لأي عائق خارج عن إرادته يحول دون أداء الامتحان إلكترونيا، وفي ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، سيعقد لهم امتحان آخر في المواد الأساسية على مدار ٣ أيام بعد نهاية الامتحانات بـ ١٠ أيام على الأكثر، ويحق لهم أداء الامتحان ورقيا في المادة او المواد التي تعثروا فيها وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم إن الطلاب الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنازل - الدمج وغيرهم)، تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل (سواء أسئلة مقالية أو اختيار من متعدد) على مستوى الإدارة التعليمية، ويتولى الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة.

وشدد على ضرورة التزام واضعي الأسئلة المقالية ٣٠٪؜ للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، مع مراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم، كما في المواصفات المعتادة.

وقرر وزير التربية والتعليم أن تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقيا لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية وبدون ورقة مفاهيم.

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة

قرر وزير التربية والتعليم أن يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (الدين - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.