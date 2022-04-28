التعليم: 3 مدارس مصرية يابانية جديدة تدخل المنظومة العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بذلك سيصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المصرية اليابانية تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

وكانت أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس، إبتداءً من اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية

حددت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط في المتقدمين منها أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.

خطوات التقدم ل وظائف المدارس المصرية اليابانية

وأشارت الوزارة، إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

جدير بالذكر أنه سيتم غلق باب التقديم على وظائف المعلمين والتي قد أعلنت عنها المدارس خلال الفترة الماضية.