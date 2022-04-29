يوليو المقبل.. الإنتهاء من مباني 3 كليات بمقر جامعة سوهاج الجديد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال التشطيبات النهائية للمبنيين رقم ١ و ٢ لكليتي الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، تمهيداً لاستلامهما في الأول من شهر يوليو المقبل عام 2022، يرافقه الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

والدكتور النميري علام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمود الأمير المشرف العام على المتابعة والتنفيذ للمشروع، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

واستمع الدكتور مصطفى عبدالخالق، خلال جولته التفقدية للمبنيين، إلى شرح مفصل عن أعمال التشطيبات النهائية التي تمت على أرض الواقع، وتعرف من خلالها على نسب الإنجاز المحققة والتي بلغت ٩٢ % و ٩٣% على التوالي، والمقرر الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% وتسليمهما في غضون النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ ووفقاً للجدول الزمني المحدد.

وقد أوضح رئيس الجامعة، أن مبنى صيدلة رقم ( ١ ) مخصص بالكامل لكلية الصيدلة، بينما مبنى صيدلة رقم ( ٢ ) سيتم تخصيص جزء منه مكون من بدروم وعدد ٢ طابق إداري، لتسكين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إنشاء مبنى مستقل للكلية.

ومن جهته ذكر المهندس حسين محمدين، أن كل مبني مقام على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع ويتكون من بدروم وأرضي و ٥ طوابق متكررة، ويضم ٣ مدرجات سعة كل مدرج ٥٠٠ طالب، وصالات امتحانات إلكترونية سعة الواحدة ١٥٠ جهاز حساب آلي، بالإضافة إلى عدد كبير من المعامل وقاعات الدروس.

وأضاف أن المبنيين تم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية، طبقاً لمواصفة الجودة والاعتماد.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم انتقال كلية الصيدلة إلى المقر الجديد ابتداءً من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢.