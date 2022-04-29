توريد 680 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن توريد 680 ألف و793 طن قمح محلي، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك خلال 28 يومًا، منذ بداية موسم توريد الأقماح لعام 2022، بداية من الأول من شهر إبريل الجاري، وحتى يوم 28 من ذات الشهر، وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أن بيان التوريد للفترة الماضية كاملة جاء كالأتي:

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وأوضح "إبراهيم"، لـ صدى البلد أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.