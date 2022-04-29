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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة سوهاج: امتحانات نهاية العام فى بداية يونيو وإعلان الجداول الأسبوع المقبل

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مجلس الجامعة في جلسته الطارئة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها الموافقة على إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢م، في الأول من مايو المقبل، علما بأن ماراثون الامتحانات سينطلق بداية يونيو القادم ورقيا باستخدام الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى ونموذج الببل شيت والامتحانات المميكنة فى بقية الكليات.

ومن العام الدراسي القادم ستعقد الامتحانات إلكترونياً بجميع الكليات، موجهاً عمداء الكليات بضرورة الإنتهاء من استعدادات إجراء امتحانات نهاية العام، وتوفير كل مايلزم لضمان سير العملية الامتحانية بهدوء وانضباط.

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كما أوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الآداب، باستبدال مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمقرر القضايا المجتمعية، بجانب إضافة مقرر اللياقة البدنية والصحة بواقع ساعتين عملي، مضيفاً أن المجلس وافق على تعديل مسمى برنامج الماجستير المهني بكلية الزراعة إلى سلامة وجودة التغذية.

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كما تم الموافقة  تنفيذ دورات تدريبية في مجال زراعة الأنسجة والخلايا الجذعية والتحاليل الوراثية، وذلك بمعمل البيولوجيا الجزئية بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية بوحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وأيضاً دورات تدريبية فى المعامل الإلكترونية بقسم الفيزياء.

وذكر رئيس الجامعة، أن المجلس قد وافق على منح درجة الأستاذية لعدد ٤ من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري والطب البيطري، كما منح المجلس درجة أستاذ مساعد لعدد ٨ من أعضاء الهيئة التدريسية بكليات العلوم، الطب البشري، الآثار والألسن، بالإضافة إلى منح درجة مدرس لعدد ٤ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري.

ولفت إلى أنه تم منح ١٨ درجة دكتوراه بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري، الزراعة والآثار، إلى جانب منح درجة الماجستير لعدد ١٥ من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري والتكنولوجيا والتعليم.

سوهاج جامعه رئيس الامتحانات الكليات

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