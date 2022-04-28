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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي صرح طبي متميز على أرض سوهاج

المركز التخصصي للقلب
المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بسوهاج

يُعد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي هو الرائد في مجال القلب وجراحات القلب على مستوى سوهاج، ومحافظات الصعيد، حيث يتم استقبال جميع المرضى من أبناء سوهاج، والمحافظات المجاورة، سواء علاج على نفقة الدولة، أو تأمين صحي.

يضم المركز عيادات تخصصية في مجال القلب وجراحة القلب والجهاز الهضمي، ويستقبل أكثر من 500 حالة قلب مفتوح سنويا، وأكثر من 2500 حالة قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية، كما يقدم المركز خدمة الموجات الصوتية على القلب لأكثر من 5 آلاف حالة سنويا.

كما يقدم خدمة الموجات الصوتية على القلب للأطفال، وتم داخل المركز استحداث الكشف بالموجات الصوتية على القلب عن طريق المريء، ويوجد بالمركز قسم أشعة يحتوي على "جهاز أشعة مقطعية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وأشعة عادية". يضم المركز نخبة من صفوة الاستشاريين المتخصصين في مجال القلب على مستوى الجمهورية.

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ويوجد بالقسم الداخلي 86 سرير بالإضافة إلى 10 أسرة رعاية ما بعد الجراحة، شهد المركز تطوير وحدة  العناية المركزة للقلب، وجاري رفع عدد الأسرة من 6 إلى 14 سرير للعناية المركزة.

وتم تطوير جميع الوحدات الإدارية بالمركز، وتم إنشاء وحدة الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى وحدات مكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية.

كما تم تطوير وحدات الجهاز الهضمي ورفع كفاءة غرف القسم الداخلي، وتطوير وحدة المناظير، والمركز بصدد دخول خدمة ERCP ، كما يقدم مركز الجهاز الهضمي خدمات حقن البؤر الكبدية، ويشترك المركز ببرنامج لجنة الفيروسات الكبدية، ويتم داخله صرف أحدث علاج لأورام الكبد.

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