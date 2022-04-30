"في جزيرة القطن"..سألنا مواطنين: هتقضي العيد فين..فيديو

مع اقتراب عيد الفطر المبارك رصدت عدسة موقع صدى البلد آراء عدد من المواطنين حول أماكن تواجدهم في العيد وكيفية قضاء العادات والتقاليد المصرية.

قال "محمد أحمد""هقضي العيد زي كل سنة في جزيرة القطن مع أهلي".

وأشار ممدوح فهمي أن شهر رمضان كان شهر الخير والخروج والانطلاق، منوهاً عن قضائه العيد مع الأسرة بالمنزل ومشاهدة التلفاز.

واعتبر مصطفى السباعي أن العيدية هي أحد أهم الطقوس المصرية التي ينتظرها كل الأشخاص والتي تعد من العلامات المهمة.

واختتم منصور خلف وقال: العيد ما هو إلا أكلة فسيخ ورنجة مع الأسرة فوق سطح المنزل.