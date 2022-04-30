سلمى أيمن تحصد برونزية كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر

حصدت سلمى ايمن عبد المقصود الميدالية البرونزية بمنافسات فردى السيدات فى ختام بطوله كأس العالم بالمجر والتى تقام بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من ٢٥ ابريل الى ١ مايو.

احتلت سلمى ايمن المركز الثالث بحصولها على مجموع نقاط ١٤٠٥ نقاط فيما حصدت المجرية جولياس ميشيلي المركز الاول بمجموع نقاط ١٤٢٠ نقطة بينما جاءت لاعبة الايطالية ميشيلي الينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط ١٤٠٦ نقاط فيما جاءت المصرية أميرة قنديل فى المركز ال ٧ بمجموع نقاط ١٣٧٨ نقطة .

يذكر ان بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة كأس العالم بالمجر ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" حيث تعتبر البطولة هى ثاني مرحلة من مراحل سلسلة كأس العالم للخماسى الحديث بعد انتهاء المرحلة الاولي والتى أقيمت بمصر فى مارس الماضى.‏

ويشارك المنتخب المصري فى كاس العالم بالمجر ببعثة مكونه 8 لاعبين و لاعبات هم معتز وائل عزت و عمر وائل عزت ونور الدين كريم واياد الكاشف وملك خالد وهايدى عادل وسلمى أيمن واميرة قنديل ، بالإضافة إلى امير ابو سمره ادارى البعثة ورؤوف حسام المدير الفني وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة ومحمد غيث ومحمد حسنى مدربا السلاح وياسر عصر مدرب الفروسيةويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.