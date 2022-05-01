حكاوي القهاوي.. مكرم سلامة صاحب أكبر أرشيف شخصي للسينما المصرية

قدم برنامج حكاوي القهاوي حلقه جديدة المذاع على قناة الحياة للإعلامية رشا الجمال ؛ وكان فريق العمل في استضافة مكرم سلامة صاحب أكبر أرشيف شخصي للسينما .

قال مكرم سلامه إنه من أهل الصعيد من نجع حمادي وكان يتوفر بنجع حمادي 5 دور عرض وكانت السينما تعرض فيلما عربيا وفيلمين أجنبي كل أسبوع وهو من عشاق مشاهدة الأفلام .

أضاف مكرم سلامة أنه جاء إلى القاهرة وسكن بمنطقة شارع عرابي والتي تمتلئ بشركات الفن ؛ وبدأ بشركة أنور وجدي وأشترى كل محتوياتها الفنية من أفيشات وأفلام للنجوم مثل فاتن حمامه ونعيمه عاكف ومحمد فوزي وأنور وجدي .