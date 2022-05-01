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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمعية القلب الأمريكية: الفِطر يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

الفطر
الفطر

يحتوي الفطر على العديد من الفوائد الغذائية، ومن أهمها فيتامين “د” الذي يلعب دورًا حاسمًا بشكل لا يصدق في صحة المناعة والعظام.

 

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فوائد تناول الفطر

تحتوي أمعاؤك على تريليونات من البكتيريا، وقد يساعد تناول الفطر في ملء الجهاز الهضمي بالتوازن الصحيح للبكتيريا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقوية جهاز المناعة لديك. 

ويحتوي الفطر على البريبايوتكس، وهي العناصر الغذائية التي تتغذى عليها البروبيوتيك، لذلك، قد تساعد البريبايوتكس المتواجدة في نمو هذه البكتيريا المفيدة. 

يوفر الفطر 306 ملليجرام (مجم) من البوتاسيوم المعدني المهم، ويساعد البوتاسيوم في السيطرة على ضغط الدم من خلال مواجهة آثار الصوديوم وتحسين وظائف الأوعية الدموية. 

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد يساعد الفطر أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وتقليل الالتهاب، وفقًا لمراجعة نُشرت  في المجلة الأمريكية للطب في مايو 2021.

ضع في اعتبارك إضافة الفطريات إلى نظامك الغذائي للوقاية من السرطان، حيث كان الأشخاص الذين تناولوا الفطر بشكل روتيني أعلى لديهم خطر أقل بنسبة 34 في المائة للإصابة بأي سرطان من أولئك الذين تناولوا كميات أقل، خاصة في حالة سرطان الثدي. 

وذكر تحليل لـ 17 دراسة في Advances in Nutrition نُشر في سبتمبر 2021، أن الفطر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة الإرغوثيونين والجلوتاثيون، والتي قد تحمي الخلايا من التلف.

 

المصدر: everydayhealth

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