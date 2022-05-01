أبرزها الإصابة بالسكر.. أثار جانبية خطيرة عند تخطي وجبة الإفطار

على الرغم من أن القول المأثور الذي صاغته أخصائية التغذية الأمريكية أديل ديفيس حول الكيفية التي ينبغي على المرء أن يتبعها: "تناول وجبة الإفطار مثل الملك ، والغداء مثل الأمير ، والعشاء مثل الفقير" يأتي مع محاذير هذه الأيام ، إلا أن نقطة ديفيس الأساسية لا تزال موضع اهتمام من قبل خبراء التغذية. هذه النقطة ، بالتحديد ، الإفطار مهم وستكون هناك بعض الآثار الجانبية إذا كنت تتخطاه بانتظام.

عندما تبدأ يومك بوجبة إفطار متوازنة وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات الصحية والمزيج الصحيح من الفيتامينات والمعادن، يميل جسمك إلى العمل في أفضل حالاته بشكل أساسي تقوم بإعداد نفسك للصحة البدنية المثالية ، والحدة العقلية ، ومستويات الطاقة المستقرة.

من ناحية أخرى ، عند تخطي وجبة الإفطار ، قد تكون مدعوًا لمجموعة من المشكلات على المدى القصير والمدى الطويل.

فيما يلي بعض الآثار الجانبية التي قد لا تعرفها عن تخطي وجبة الإفطار.



-سوف تبطئ عملية التمثيل الغذائي الخاص بك

أنت تعرف كيف يمكنك تأخير تناول الطعام لساعات في بعض الأيام دون الشعور بكل هذا الجوع ، ولكن إذا كان لديك حتى القليل من الطعام ، فإنك تشعر فجأة بالجوع للمزيد؟ هذا لأن تناول الطعام يزيد من سرعة التمثيل الغذائي في اليوم ، وفقًا لدراسة نُشرت في The Journal of Nutrition، وخلصوا إلى أن تناول الفطور كأكبر وجبة في اليوم يمنع زيادة الوزن.

وبدء تشغيله مبكرًا أمر جيد ، لأن جسمك يكون أكثر كفاءة في إفراز الأنسولين وهضم الطعام والعمليات الأخرى في وقت مبكر من اليوم بعد ليلة راحة جيدة، يعني تأخير تناول الطعام تأخير بدء هذه العمليات الصحية وبالتالي تقليل فعاليتها في الوجبات اللاحقة.

- ستشعر بالجوع لاحقًا

لا يمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تمنحك الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبدء يومك فحسب ، بل يمكنها أيضًا تثبيت مستويات السكر في الدم لدرء الشعور بالجوع والتهيج المرتبط به على مدار اليوم ، كما تقول ماري ستيوارت ، RD ، LD ، مؤسس شركة Cultivate Nutrition ، في مقالة حديثة على موقع Yahoo، من خلال عدم تناول وجبة الإفطار ، يمكن أن تهيئ نفسك للفشل في وقت لاحق من اليوم ، مما يجعل من الصعب عليك اتخاذ خيارات صحية بسبب تقلبات السكر في الدم.

- قد يسبب زيادة الوزن

وجدت الدراسات بشكل كبير أن تناول غالبية السعرات الحرارية اليومية في الصباح هو أفضل طريقة للتخلص من أرطال أو الحفاظ على وزن ثابت ، وفقًا لتقارير Life Hack. من ناحية أخرى ، يرتبط تناول وجبات أكبر مع اقتراب موعد النوم بزيادة الوزن.

ويمكن قول الشيء نفسه عن تناول عدد من الوجبات الصغيرة والوجبات الخفيفة في وقت لاحق من اليوم أيضًا: من الأفضل بكثير أن تتناول الجزء الأكبر من طعامك مبكرًا، خلصت دراسة في جامعة سان رافاييل التي أجريت على 18 امرأة أن أولئك الذين استهلكوا معظم السعرات الحرارية في اليوم في النصف الأول من اليوم فقدوا المزيد من الوزن وحسنوا من حساسية الأنسولين.

-ضعف جهاز المناعة لديك

كلما كان جسمك أقوى وأكثر نشاطًا ، كان جهاز المناعة أقوى وأكثر نشاطًا، يمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تعزز استجابة مناعية قوية وصحية عندما تتلامس مع أي نوع من البكتيريا أو الفيروسات. كما ذكرنا سابقًا ، "يبدو أن فترات الصيام تؤدي إلى تلف الخلايا ويحتاج الجسم إلى إطعام الطعام بانتظام من أجل الحفاظ على المستويات الصحية للخلايا المناعية التي تقاوم الالتهابات وتحسن عمل الخلايا المقاتلة (الخلايا التائية) في الجسم.

- يسبب تساقط الشعر

عادة تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر ، كما يقول موقع الصحة، وذلك لأن التسريب غير الكافي للبروتين في الصباح يحد من قدرة جسمك على إنتاج الكيراتين ، وهو اللبنة الأساسية لشعرك (وأظافرك). بدون وجبة فطور غنية بالبروتين في الصباح ، قد تتسبب في ترك المزيد من الشعر على الوسادة في الليل وتنمو أقل لتحل محلها.



- سوف ترتفع مستويات التوتر لديك

أظهرت دراسة أجريت على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 45 عامًا زيادة مستويات الكورتيزول بين من لا يتناولون وجبة الإفطار، غالبًا ما يُطلق على الكورتيزول اسم "هرمون التوتر" ، كما تقول مايو كلينك. وعلى الرغم من أن الكورتيزول يمكن أن يكون مادة كيميائية طبيعية حيوية ، مما يزيد من محتوى الجلوكوز في مجرى الدم ويعزز مستويات الطاقة لديك ، والشعور بالوعي ، وحتى قدرة جسمك على إصلاح الخلايا التالفة ، فإن الزيادة في الحياة اليومية يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق وسرعة الانفعال والارتباك ، مكتئب ، ومجهد بكل بساطة.

"من خلال تناول وجبة الإفطار ، يمكنك إعادة ملء مستويات الجليكوجين في الكبد حتى تنخفض مستويات الكورتيزول، إذا لم تتناول وجبة الإفطار ، فستستمر مستويات الكورتيزول في الزيادة للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم مما يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين التي تجعلك أكثر جوعًا طوال فترة يوم .

- تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

هناك جميع أنواع المشاكل الحادة التي يسببها تخطي وجبة الإفطار ، مثل الصداع والرغبة الشديدة في تناول السكر ، ولكن الآثار الجانبية الخبيثة للوجبات الصباحية الفائتة يمكن أن يكون لها تأثيرات أكبر وأطول أجلاً على صحتك أيضًا. في الواقع ، بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار بشكل معتاد إلى زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بشكل كبير.



المصدر: eatthis