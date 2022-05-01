إلغاء حالة القوة القاهرة.. النفط الليبية تستأنف العمل مؤقتا بميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم "الأحد"، عن استئناف العمل "مؤقتا"، ورفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة، حسبما نقلت شبكة "العربية".

كانت مؤسسة النفط في ليبيا دعت إلى السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا، بهدف تخفيف الكميات المخزونة من الخام، والحصول على سعات تخزينية، محذرة من وقوع وشيك لكارثة بيئية.

وتعاني ليبيا من إغلاق جزئي لبعض حقول النفط والموانئ، ما اضطر مؤسسة النفط خلال شهر أبريل الماضي إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على فترات في حقلي الشرارة والفيل، وميناءي الزويتينة والبريقة، حسبما ذكر موقع "أخبار ليبيا".

وقالت المؤسسة الوطنية في بيان أمس السبت، إنها «تبذل كل ما بوسعها من أجل حل جميع العقبات التي تواجهها في إزاحة خام حقل أبو الطفل، وتخزينه في الخزانات المخصصة بالزويتينة».