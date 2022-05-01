كاجاكار اولفا: مصر نجحت في تنظيم بطولة الجائزة الكبري للسلاح

أكدت كاجاكار اولفا رئيس لجنة الحكام ببطولة الجائزة الكبري للسلاح أن مصر نجحت في تنظيم بطولة سلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

‏‎‏‎وشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

وقالت اولفا، إن مصر نجحت من جديد في تنظيم بطولة الجائزة الكبرى وهو ما عودتنا عليه مصر بالتنظيم الرائع لكل البطولات، مضيفة: “لقد كنت هنا شهر أبريل العام الماضي في بطولة العالم وكانت بطولة رائعة وتنظيم كبير وتنسيق بين كل اللجان بقيادة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري”.

وأوضحت أن بطولة الجائزة الكبرى كانت منظمة بشكل محترف ولم نجد أي مشكلات في أول يوم بالبطولة ولا احتجاجات من الوفود والأمور تسير على ما يرام.

وأوضحت أن البطولة تطبق فيها الإجراءات الاحترازية وفحوصات كورونا لكل المشاركين وارتداء الماسك الطبي والتباعد الاجتماعي بقرار الاتحاد الدولي للعبة الذي ما زال ملتزم بالقواعد رغم اختفائها في ألعاب آخرى، وذلك لأن الجائحة لم تنته.

وأشارت إلى أنه يشارك في البطولة العديد من دول العالم وبعضهم في مرحلة الإغلاق لكن هذه القرارات ضرورية في البطولة لصحة وسلامة المشاركين.

وعن الحكام المصريين قالت اولفا، إن مصر تملك العديد من الحكام اصحاب المستوي العالي ويستطيعون ان يرفعوا اسم مصر في المحافل الدولية بتميزهم المعتاد.

واكدت اولفا ان دورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 ستشهد ظهور اكثر من حكم مصري في حالة استمرارهم علي نفس المستوى المتميز واللافت للنظر خلال البطولة الحالية والبطولات الماضية.