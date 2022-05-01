برلماني مهنئا الرئيس بالعيد: مصر تبوأت مكانة رائدة في عهدكم

هنأ النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن أمنياته بخالص التهاني والأمنيات الطيبة وموفور الصحة والسعادة للرئيس، وللوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وقال سمير في بيان صحفي له اليوم، إن مصر حققت الكثير طوال السنوات الماضية ولا تزال، للعمل على الارتقاء بمستوى معيشة أبنائها ومواطنيها عبر خطة شاملة للتنمية والبناء.

ونوه عضو مجلس النواب، بالمشاريع والإنجازات الضخمة التي تحققت على الأرض، بدءًا من إقامة عشرات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروع الإسكان الاجتماعي وآلاف المصانع وبنية تحتية هائلة وبمستويات عالمية، مؤكدا أن المكانة العالية التي تبوأتها مصر بين الأمم، تعود في الأساس للجهود العظيمة والمضاعفة من قبل قيادتها.

واختتم النائب سيد سمير، سائلا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير والنماء، وأن يوفق جهود قيادتها السياسية لمزيد من الأمان والاستقرار والانتهاء من بناء الجمهورية الجديدة، على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتقدم والرخاء للملايين من المصريين، الذين كسبوا الرهان بتولي قيادة وطنية أمر البلاد، وانتشالها من الفوضى والمؤامرة الشريرة قبل 8 سنوات.