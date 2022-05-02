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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022.. تفاصيل

زيادة جديدة في اسعار
زيادة جديدة في اسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

ستروين سي اليزيه موديل 2022 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة.

ستروين سي اليزيه موديل 2022 

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 

دعمت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

ستروين سي اليزيه موديل 2022 

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.8 ثانية.

ستروين سي اليزيه موديل 2022 

وتحتوي السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4445 مم، وبعرض يبلغ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع لـ 506 لتر للحقيبة الخلفية.

ستروين سي اليزيه موديل 2022 

 

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بعد اخر زيادة 

 

الفئة الأولى Comfort ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها  289,900 جنيه بدلًا من 279,900 جنيه.

الفئة الثانية Luxury ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 323,900 جنيه بدلًا من 313,900 جنيه.

ستروين سي إليزيه موديل 2022 ستروين سي اليزيه موديل 2022 السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022

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