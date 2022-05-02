زيادة جديدة في أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022.. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

ستروين سي اليزيه موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة.

ستروين سي اليزيه موديل 2022

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022

دعمت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

ستروين سي اليزيه موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.8 ثانية.

ستروين سي اليزيه موديل 2022

وتحتوي السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4445 مم، وبعرض يبلغ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع لـ 506 لتر للحقيبة الخلفية.

ستروين سي اليزيه موديل 2022

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بعد اخر زيادة

الفئة الأولى Comfort ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 289,900 جنيه بدلًا من 279,900 جنيه.

الفئة الثانية Luxury ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 323,900 جنيه بدلًا من 313,900 جنيه.