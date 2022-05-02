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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 2-5-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

ننشر أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الاثنين  2 مايو  2022 وفقا لموقع gold price today.

 

أسعار الذهب دون مصنعية


سجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب ختام اليوم الاثنين نحو 1326جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين نحو 1215جنيها.


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1160جنيها.


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 994جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو773جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 663 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو9280جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.3مليون جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1898دولار للأوقية.


أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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