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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.5 تريليون دولار حجم التداول بسوق النقد الأجنبي في الصين خلال مارس

الصين
الصين

ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن سوق النقد الأجنبي في الصين سجل حجم تداول بلغ 22.2 تريليون يوان (حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي) في مارس، بزيادة عن 16.02 تريليون يوان تم تسجيلها في فبراير.

تابعت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، بلغ حجم تداول النقد الأجنبي بين البنوك وزبائنها 3.83 تريليون يوان، فيما بلغ حجم التداول بين البنوك 18.37 تريليون يوان.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الجاري 2022، بلغ حجم التداول في سوق النقد الأجنبي 57.67 تريليون يوان، وفق ما أظهرته بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

 

الصين الواجهه المفضلة للشركات الأجنبية

 

ولاتزال غالبية الشركات الأجنبية في الصين ترى البلاد كواحدة من أسواقها الاستراتيجية الرئيسية، على الرغم من التحديات التي تواجه أعمالها بسبب عودة ظهور كوفيد-19، وفقا للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

واجري المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، حول الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية ومطالبها، أن حوالي 86 في المائة من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع راضية عن سياسات الصين بشأن استقرار الاستثمار الأجنبي.

وقالت معظم الشركات التي شملها الاستطلاع إن المبدأ التوجيهي الخاص ببناء سوق محلي موحد مفيد للشركات الأجنبية التي تستثمر في الصين، حيث تعزز الوثيقة بشكل كبير ثقة الشركات في الحفاظ على استقرار العمليات وتوسيع الاستثمار في البلاد.

كما أعربت الشركات عن أملها في أن توسع الصين الانفتاح تدريجيا في المزيد من قطاعات الخدمات.

وقالت بعض الشركات إنها تأمل في أن تعمل الحكومات المحلية في الصين على تحسين خدمات التجارة عبر الحدود، والكشف عن القواعد التفصيلية لتنفيذ سياسات حماية البيئة، ومواصلة تنفيذ التخفيضات الضريبية والرسوم، وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية.

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