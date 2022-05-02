برلماني لـ الرئيس السيسي: ما تحقق من إنجازات ثمرة رؤيتكم الشاملة

قال النائب سمير البيومي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن المقارنة بين مصر اليوم ومصر قبل 8 سنوات فقط، تثبت للجميع أن ما تحقق في مصر من مشاريع وإنجازات في شتى القطاعات هى ثمرة جهد هائل ومتابعة مستمرة من جانب القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي.

ونوه البيومي في بيان صحفي له اليوم، بأن الرئيس السيسي تولى مسؤولية مصر في فترة عصيبة وقلقة ومليئة باضطرابات والإرهاب والجماعات المسلحة، لكنه استطاع برؤية شاملة وحنكة سياسية أن ينطلق بها نحو تنمية شاملة واقتصاد راسخ، متغلبا على مشاكل مزمنة وتاريخية، علاوة على توحد الوطن كله على قلب رجل واحد، رفضا للفتنة ورفضا للإرهاب والمؤامرات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الفضل في تماسك مصر وقوتها اليوم، يرجع للرئيس السيسي وقوته وحزمه وادراكه المبكر والشامل للتحديات والازمات.

واختتم نائب القليوبية، بتقديم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: تعظيم سلام وتقدير لقيادة سياسية خاضت الصعاب من أجل االوطن ووضعته في مكانة تليق به وسط الأمم، ووضعت الدولة المصرية فوق كل اعتبار.