برلماني مهنئا الرئيس بالعيد: جهودكم المخلصة حققت إنجازات عديدة للوطن

هنأ النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا الله أن يديم عليه الصحة وموفور السعادة، وعلى الوطن الغالي كل خير ونماء.

وقال عبد الرحمن في بيان صحفي له اليوم التهنئة بالعيد اليوم، إنه يهل على مصر وهى تعيش في أمن واستقرار وتطلع للمستقبل، مردفا: "فهي بلد الأمن والآمان واستطاعت التغلب على كثير من مشاكلها والقضاء على الإرهاب والانطلاق للتنمية الشاملة، بفضل إرادة قيادتها وتخطيطها للمستقبل برؤية واعدة وعصرية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وهو دستور عمل للمرحلة القادمة من البلاد، حيث تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الوطنية والتوجيه بإطلاق حوار سياسي مع كافة القوى السياسية بدون استثناء ولا تمييز، علاوة على توجيهات الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

واختتم النائب نائب الصعيد، بالتأكيد على أن عيد الفطر المبارك مناسبة دينية رائعة، يتجدد من خلالها الحب للوطن الغالي، والتضحية من أجله وتجديد الثقة في القيادة السياسية القوية، التي تنشد لمصر كل خير وتخطو به للمستقبل، معتبرًا الإنجازات التي تحققت في الوطن أبرز مثال على ما قدمه الرئيس السيسي ولا يزال للوطن من جهود ضخمة ومخلصة.