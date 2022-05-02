البالونات تُزين واجهات مسجد المرسى فى كفر الشيخ بصلاة العيد

زين عدد من المُتطوعين من أهالى بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مسجد المرسى الذى يُعد أحد أشهر مساجد بيلا، بالزينة والبالونات لاستقبال المُصلين لأداء صلاة العيد فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال السعادة والسرور على الأطفال والمصلين.

وأكد الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على مسجد المرسى ببيلا، فى تصريحات صحفية، أنه قد تم تزيين واجهات المسجد بأكثر من 2000 بالونة، تم تعليقها استعداداً لصلاة العيد، مناشداً جموع المصلين بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات للحد من فيروس «كورونا»، وضرورة اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات الطبية.

وأوضح «عثمان»، أن المُبادرة هدفها هو إسعاد الأطفال وإحساسهم بفرحة العيد من صلاة وهدايا وبالونات، لافتاً أنه تم الإعداد للمُبادرة ليلاً، وتجهيز كميات من البالونات لتكفى عدداً كبيراً من الأطفال.

جدير بالذكر، إن مديرية الأوقاف بكفر الشيخ قد وضعت خطة استعداداً لعيد الفطر المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، والتنسيق المُستمر والمُتواصل مع جميع الجهات المعنية.

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