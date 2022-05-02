الرئيس يغادر مسجد المشير طنطاوي بعد أداء صلاة العيد.. فيديو

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بعد المشاركة فى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في اتصال هاتفي أمس الأحد ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.



كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".