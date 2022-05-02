موجز السوشيال ميديا: هاشتاج عيد الفطر المبارك يتصدر تويتر.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يهنئان الجمهور بعيد الفطر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :
هاشتاج عيد الفطر المبارك يتصدر تويتر
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يهنئان الجمهور بعيد الفطر
أصالة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك على انستجرام
مي عمر عن مسلسلها رانيا وسكينة: سعيدة بالنجاح مع أختي وحبيبتي روبي
حمدي الميرغني برفقة أبطال فيلم زومبي من العرض الخاص.. شاهد
سليمان عيد يهنئ جمهوره بعيد الفطر: كل سنه وانتم طيبين
ريهام سعيد إلى أبناء الشهداء في احتفالية الرئيس: أنتم فوق راسنا