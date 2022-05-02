ريهام سعيد إلى أبناء الشهداء في احتفالية الرئيس: أنتم فوق راسنا

علقت ريهام سعيد على احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور أبناء الشهداء والرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت: “صحيح ابكتًوني في اول يوم عيد بس لكل ابن و بنت شهيد بجد دموعكوا غاليه و عمرنا ما هننسا الي عملتوه عشانا و زي ما دائما كنت بقول في برامجي بصوت عالي جدا و في الشوارع ووسط الناس الشهدا مماتوش و في قلوبنا . لكل ابن شهيد انت فوق راسنا . تحيا مصر ❤️”.

قدم مجموعة من أبناء الشهداء عددا من العروض الفنية والغنائية أثناء مشاركتهم في احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين.

ابتسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مشاهدته لعرض طفل من أبناء الشهداء خلال احتفال عيد الفطر برفقة الفنان اشرف عبد الباقي، بعد أن تمنى أن يصبح رئيسا عندما يكبر.

أستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأغنية «يا ليلة العيد» خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة.