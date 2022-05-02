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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر عن مسلسلها رانيا وسكينة: سعيدة بالنجاح مع أختي وحبيبتي روبي

صدى البلد

وكتبت: “أنتهت رحله رانيا و سكينة، الحمد لله سعيدة بنجاح المسلسل و مبسوطه جدا أن دور رانيا عجبكم خصوصا انه دور جديد عليا و أول مرة بقدمه في مسلسل أجتماعي لايت يليق بكل أفراد الأسرة،  بشكر كل النقاد و الصحفين اللي كتبت كلام حلو عني أو عن المسلسل و بشكر الفانز علي دعمهم المستمر و حبهم أنا كمان بحبكم اوي ❤”.

وتابعت: “سعيدة اني شاركت رحله رانيا و سكينه مع  أختي و حبيبتي روبي بشكر المنتج أمير شوقي و المخرجه شرين عادل ومدير التصوير كريم اشرف والاستيالست غادة وفيق و مهندس الديكور تامر اسماعيل والمنتج الفني تامر فتحي وخبيرة التجميل زينب حسن الماكيرة رشا يوسف الكوافير عاشور و مساعده بلال وحبيبتي ومساعدتي وفاء صبري فوفا وكل الكرو اللي تعبوا جدا وعملوا مجهود كبير و كل الكاست و قناة mbc و منصة شاهد والقائمين عليهم ، بجد اتبسط و حسيت أني اللي هون علينا المجهود ومحاربة الوقت هو اننا كنا كلنا عيله واحده ، هتوحشوني و الي اللقاء في عمل تاني نسعد بيه الجمهور برضو”  . 

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رانيا وسكينة الحلقة 29.. مراد مكرم يطلب الزواج من مى عمر مقابل برائتها

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مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 28.. أحمد خالد صالح يصيب مى عمر بطلق ناري

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، تم عرضه عبر قناة MBC - خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مي عمر شهر رمضان المبارك مسلسل رانيا وسكينة روبى ومى عمر رانيا وسكينة

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