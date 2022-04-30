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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا وسكينة الحلقة29.. مراد مكرم يطلب الزواج من مى عمر مقابل برائتها

رانيا وسكينة
رانيا وسكينة

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل رانيا وسكينة، بظهور صلاح عبد الله جالسا مع أحمد كرارة شقيق مى عمر بالمسلسل ، ويكتشف المشاهدين أن الأول من يخطط لكل مايحدث.

وطلب "صلاح" من كرارة أن يقوم "زين" الذي يجسده عمر الشناوي بقتل مي عمر.

وفي مشهد آخر طلب مراد مكرم من مى عمر الزواج مقابل أن يخرجها من كل القضايا التي وقعت فيها.

مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC - خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

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مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.


وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

رانيا فريد شوقي صلاح عبد الله عمر الشناوي رانيا محمود ياسين احمد خالد صالح محمود ياسين

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