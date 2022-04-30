رانيا فريد شوقي ناعية عزت بدران: اسكنه الله فسيح جناته

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الفنان الراحل عزت بدران الذي وافته المنية امس الجمعة بعد صراع مع المرض.

وكتبت رانيا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام: "البقاء لله فى الفنان عزت بدران الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

رحل امس الجمعة، عزت بدران، بعد صراع مع المرض ونعت نقابة المهن التمثيلية رحيل الفنان عزت بدران، وتم تشييع جنازته اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

الراحل شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها مسلسل قابيل، لآخر نفس، الأب الروحي، كفر دلهاب، دموع في عيون وقحة، الجماعة.