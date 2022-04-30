فركش.. رانيا محمود ياسين: انتهيت من تصوير دوري في مسلسل انحراف

أعلنت رانيا محمود ياسين عن إنتهائها من تصوير مسلسلها الجديد انحراف .

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، و علقت قائلة :فركش انحراف اللهم لك الحمد.

و كانت قد وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين الشكر لجمهورها ونقاد الفن عن مسلسلها الجديد انحراف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "بشكر كل النقاد المحترمين الي كاتبوا في حقي كلام ايجابي اسعدني ودعمني كتير اوي وخالني افكر بجديه في الخطوة الي جايه ممكن يكون شكلها ايه وبشكر كل الجمهور الي دعمني و اسعدني اوووي كل أرائهم وان شاء بقيه الحلقات تعجبكم يارب ".



يذكر ان نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".

وتابعت رانيا:" كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الطرابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".



ومسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في إطار الدراما التشويقية المليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.