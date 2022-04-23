مسلسل انحراف الحلقة 22.. روجينا تنقذ رانيا محمود ياسين من السجن

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل انحراف، تصاعد جرعة الغموض ممزوجة بالتشويق والاثارة، التي يقدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز في لوحة فنية رائعة، حيث كانت بداية الحلقة مع القبض مع سناء ( تقدمها الفنانة رانيا محمود ياسين)، وذلك بتهمة خطف طفل من منتزه للأطفال، وتقوم الشرطة بالاتصال بالدكتور حور" روجينا" والتي بدورها تنقذ سناء من السجن، نظرا لما تقدمت به من أوراق تثبت أنها تعاني من أمراض نفسية بعد وفاة أبنها في حادث مأساوي.

مسلسل انحراف

ثم تنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي قسم الشرطة ، وحديث بين الضابط شريف نوح "يقدمه أحمد صفوت"، ومدير أمن " يقدمه محمد غنيم"،حول السلسلة التي تم العثور عليها في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل " ميدو عادل"، وحول التفاف أصابع الاتهام حول زوجته حور "روجينا"، خاصة بعد وجود سلسلة تشبه إلي حد كبير سلسله كان قدم اشتراها هدية لحور، ولكن مدير أمن يؤكد له التحقق جيدا قبل الاتهام بشكل مباشر.

مسلسل انحراف

ثم تنتقل الأحداث بعدها إلي سناء " رانيا محمود ياسين"، والتي تكشف الحادث المأساوي الذي تعرض له ابنها بسبب المرتبة التي كانت تتواجد معه، والتي كانت السبب في وفاته بسبب الغاز التي تسبب في وفاته مخنوفا.

مسلسل انحراف

وتنتهي الأحداث بشكل مثير للغاية، حول شكوك شريف نوح "أحمد صفوت" واتهامه بشكل شبه مباشر لحور" روجينا"، بعد سؤالة عن السلسلة التي كان قد اشتراها لها قبل ذلك، لتنتهي الحلقة حول فتح عبلة السلسلة، لفتح العديد من التساؤلات حول هل يبتعد الشك عن حور إذا وجود شريف السلسله، أم العكس؟

مسلسل انحراف

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.