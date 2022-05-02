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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج القوس في أول أيام عيد الفطر.. نشاط بالعمل وتحسن مالي

برج القوس
برج القوس

يبحث مواليد برج القوس يوميا عن توقعات الأبراج الخاصة بهم، لمعرفة ما ينتظرهم خلال اليوم أو الأيام المقبلة.

ووفقا لموقع hindustantimes، يمكن لمواليد برج القوس أن يتوقعوا مواجهة معضلة في اتخاذ قرار بشأن اغتنام فرصة جديدة في الحياة، قد تضطر إلى إطلاق العنان لقدراتك على المخاطرة من أجل مواجهة ظرف صعب اليوم ، سواء كان ذلك في حياتك الشخصية أو حياتك المهنية.

وأشار الخبراء، إلى أنه قد يكون هناك أيضًا بعض المؤامرات ضدك ، لذلك يجب أن تظل متيقظًا ويقظًا لزملائك في العمل، ولا تخطط لأي شيء قد لا تتمكن من تحقيقه في المستقبل.

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برج القوس على المستوى المادي

قد يواجه مواليد برج القوس بعض الصعوبات في توقعاتك المالية اليوم ، ولكن إذا تمت إدارة كل شيء والتعامل معه بالصبر والذكاء، فمن المؤكد أن الأمور يمكن أن تتحسن بنهاية اليوم.

برج القوس على المستوى العائلي

يمكن لأطفالك الحصول على القليل من المطالب أيضًا وعليك التعامل مع الموقف دبلوماسيًا، حاول أيضًا أن تنخرط في نوع من النشاط الإبداعي لتخفيف التوتر في ذهنك.

برج القوس على المستوى المهني

قد تشعر بالخفة والانتعاش والنشاط في مكان عملك اليوم.

برج القوس على المستوى الصحي 

يمكن أن يساعدك الصيام المتقطع أيضًا في الحصول على النتائج المرجوة في جسمك. 

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