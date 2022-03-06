الأبراج المشتتة عاطفيا وماديًا .. القوس أبرزها

كشفت ندى عادل خبيرة الأبراج عن أبرز الأبراج المشتتة من جميع النواحي، والتي يجب توخي الحذر جدا خلال الفترة المقبلة.

برج الحوت

وقالت ندى عادل لـ “صدى البلد”، أن الحوت من أكثر الأبراج المشتتة، ولكنه تأثير ظروف مادية وعاطفية وسريعا ما يفوق إلى نفسه بعد عيد ميلاده ويتشتت عقله بين أن ينفصل عاطفيا وبين اطفال وبين أنه معلق بسبب خاص به ولكنه سريعا ما ياخذ قرار بعد عيد ميلاده خلال الفترة الحالية فى استقرار عقلى وينهض مع تفكيره وسريعا ما يخرج من القاع ليواجه العالم بأفكاره.

برج القوس

يتشتت بسبب عمله والبعض متقاعد من العمل وهذا سبب الخوف الأكبر لديه، لأن لديه أعباء وقلق بشأن هذه الأوضاع التى تجعله يشعر بالملل ويشعر أنه محطم ولكنه يستعين بثقته بنفسه خلال منتصف العام ويحاول النهوض من الكسل وعطله التى تؤثر عليه ويسعى إلى الارتباط ولكنه لم يحالفه الحظ الابعد النصف الأول.

برج العذراء

يحتار بين أمرين وييأس فى علاج أوضاعه العاطفية، ولكنه كان يخاف أن يخشي خساره شريكه ولكنه يستعين بثقته بنفسه خلال العمل خلال هذه الفتره وقربه من أصدقائه يجعله حزين على هذا الوضع فيلجأ إلى أن يخرج إلى مود العمل ويستعين ببعض الاصدقاء والعلاقات السطحية لي يشعر أنه تخلى عن حياته العاطفية بحياه جديده ولكنه سريعا ما يعود إلى حياته العاطفيه خوفا على خساره الشريك وسفر للبعد عنه وتعويضه بشريك اخر.

برج الجدي

سريعا ما يجعل برج الجدي مشتت بس أمر المال والأطفال ولكن ولادة طفل جديد يجعله حزين بشأن المال والميراث والخوف على أولاده وعلاقته الشريك به مفككة ولكن مشاكل العائلية تجعل له وسواس وتشتت فى أمر الخوف على المال وعلاقته العاطفية تجعله يشعر بالملل فى العلاقه ويشعر بخسارة الشريك ويحاول جمع المال من أجل إرضاء نفسه على وضع يجعله قلق بشأن علاقة ثلاثية وبشأن طفل جديد.

برج الدلو

يشعر بالضجر من مراقبة الشريك ويحصل على مال من أجل الخوف على خسارة أمواله أمام خسارة الشريك فيسعى لجمع المال حتى ينال شريك حياته ويعيش حياة مستقرة فيما بعد، فعليه السعي والاجتهاد.