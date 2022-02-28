شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 28 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج



في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 28 فبراير فإن ذلك يعني الحفاظ على راحة منزلك ومن المرجح أن يكون اليوم يومًا مليئًا بالتحديات للباحثين عن عمل.

يمكن للرئيس أن يعهد إليك بمسؤولية جديدة في المكتب. بصرف النظر عن هذا ، فإن موقفه اليوم سيكون أيضًا قاسيًا للغاية. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بالقيام بعملك بعقل هادئ.

و عند الحديث عن العمل ، فمن المحتمل أن يكون مختلطًا اليوم. يجب أن تكون نشطًا جدًا في المكتب إضافة إلى أن تأخرك يمكن أن يفسد حلمك في التقدم .

من ناحية أخرى ، يحتاج رجال الأعمال إلى تجنب اتباع مسارات خاطئة لتحقيق أرباح كبيرة إضافة إلى أن اليوم سيكون مكلفا بالنسبة لك من حيث المال قد يكون هناك نفقات أكثر من الدخل. إذا كنت تعاني من أي مشاكل متعلقة بالكبد فلا داعي للإهمال

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نصيحة لمواليد 23فبراير

نصح الطلاب بإيلاء المزيد من الاهتمام لدراساتهم وكتاباتهم. خاصة إذا كنت ستظهر في أي اختبار تنافسي ، فاستغل وقتك جيدًا. تدرب بقدر ما تستطيع ، وكذلك استعن بالمعلمين.