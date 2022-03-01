مواليد 1 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

كشفت خبيرة الأبراج عن ما بانتظار مولود اليوم هو عاما مميزاً يجعلك تتصرف بذكاء الاجواء مساعدة تفتح امامك ابواب الفرص والم ماغي فرح عن ساعدات والمبادرات فتنشغل ببدء مرحلة جديدة وتؤسس لمشروع تحلم به فتبرهن للجميع انك تستحقّ الترقية او التقدير إلعب دورك بذكاء وحنكة.

مولود اليوم الثلاثاء 1 مارس من برج الحوت



مولود اليوم من برج الحوت عكسا لبعض مواليد الأبراج الذين يتحمسون للقتال والمنازعات القوية من حين الى آخر اي منازعات عائلية او قبلية.يفضل الهروب الى عالم الاحلام والاوهام وهذه قوة يستمدها من كوكبه نيوتن اذ يجعله يقاوم ويتحرر مما يحيط به وما يدعو للعجب أنه يرى العالم من خلال منظار ودي يرسم له كل شيء جميلا ورائعا.يحلم بأن يذوب في عالم متكامل خيالي وهو في بحث دائم عن مثال أعلى قد لا يكون موجودا وهذا ما يجعله يغرق في القلق والاحباط.اذا قلت له ان الأرض اهتزت او ان المجاعة سادت او ان العالم يتداعى..أكثر ما يعمله هو ان يلتفت بنظره الى مكان آخر كأنه يقول ان هذه الامور طالما بعيدة عني بسيطة.

اليوم 1 مارس في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 1 مارس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية اجتماعية جذابة ولديك روح متحمسة.. تحب التغيير وتتمسك بالحرية في سلوكك وأفعالك، لكنك انفعالي ومندفع إلى حد ما.

نصيحة لـ مواليد 1 مارس:

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء .